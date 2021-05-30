Как увеличить доход при помощи прибыльного алгоритма?
Зарабатывай на полном автопилоте
FX Service — идеальный сервис для тех, кто уже сейчас думает о будущем. Пассивный доход это возможность обеспечить достойную жизнь себе и своим близким. FX Service — первый шаг к финансовой независимости.
Уже через неделю после запуска сервиса, вы увидите результат. В зависимости от ситуации на рынке, ваша прибыль будет составлять от 1% до 20% от депозита.
FX Service позволяет делать более 100% доходности в год, ~9% в месяц, и примерно 1% ежедневно. Алгоритм работает полностью автономно с ежедневным получением прибыли.
Возможность подключения демо-счета на месяц поможет понять сколько вы сможете зарабатывать каждый день.
Три варианта портфелей позволяют выбрать оптимальный вариант, исходя из финансовых возможностей
Прозрачность системы — наблюдать за работой FX Service можно с любого гаджета, самостоятельно подключаясь к системе
Снятие и пополнение — вы можете снимать и пополнять средства cо счета в любое удобное для вас время
Выбор за вами!
Вы сами выбираете вариант инвестиционного портфеля в зависимости от целей и первоначального капитала.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ портфель
Даёт 1 - 5% прибыли в месяц с нагрузками 0 - 2% на пару
Стоп - Аут не более 10-15%
Минимальный депозит от 1000 $
ОПТИМАЛЬНЫЙ портфель
Даёт 3 - 9% прибыли в месяц с нагрузками 1 - 5% на пару
Стоп - Аут не более 20 - 25%
Минимальный депозит от 500 $
НАЧАЛЬНЫЙ портфель
Даёт 5 - 20% прибыли в месяц с нагрузками 3 - 10% на пару
Стоп - Аут не более 40 - 50%
Минимальный депозит от 100 $
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ портфель
Даёт 1 - 5% прибыли в месяц с нагрузками 0 - 2% на пару
Стоп - Аут не более 10-15%
Минимальный депозит от 1000 $
ОПТИМАЛЬНЫЙ портфель
Даёт 3 - 9% прибыли в месяц с нагрузками 1 - 5% на пару
Стоп - Аут не более 20 - 25%
Минимальный депозит от 500 $
НАЧАЛЬНЫЙ портфель
Даёт 5 - 20% прибыли в месяц с нагрузками 3 - 10% на пару
Стоп - Аут не более 40 - 50%
Минимальный депозит от 100 $
Если сумма вашего депозита от 5000$, можно подключить портфель "Комфортный" на лучших условиях для получения максимальной прибыли с минимальной просадкой. Дает от 5 - 20% прибыли в месяц, с нагрузкой не более 1 - 5% на пару.
Если сумма вашего депозита от 5000$, можно подключить портфель "Комфортный" на лучших условиях для получения максимальной прибыли с минимальной просадкой. Дает от 5 - 20% прибыли в месяц, с нагрузкой не более 1 - 5% на пару.
Протестируйте сервис без вложений!
4 простых шага к получению прибыли:
Зарегистрируйте личный кабинет
Заведите счет для торговых операций
Подключите торговый алгоритм
Получайте прибыль
Пробный доступ на 30 дней
Протестируйте сервис без вложений!
4 простых шага к получению прибыли:
Зарегистрируйте личный кабинет
Заведите счет для торговых операций
Подключите торговый алгоритм
Получайте прибыль
Пробный доступ на 30 дней
Возможности
Начать просто
Аренда продукта это инвестиция, а не трата средств.
Мы сами настраиваем параметры сервиса, опираясь на многолетний опыт в нашей профессии.
Надёжно
1
Алгоритм адаптированный к реалиям современного рынка, не позволит вам уйти в минус.
Безопасно
2
Обеспечиваем бесплатную настройку и поддержку весь период пользования торговым советником.
Честно
3
Скорость принятия решений — с мгновенной реакцией алгоритма не сравнится ни один человеческий разум.
Нашим главным приоритетом является долгосрочное устойчивое развитие и рост наших клиентов. Поэтому мы предоставляем высококачественные финансовые продукты и услуги где бы вы не находились, чтобы помочь в достижении ваших целей.
Моментальный вывод вашей прибыли. 0% комиссии за перевод. Мгновенное пополнение счета. У нас есть 100% покрытие комиссии за перевод по всем основным кредитным картам.
Депозиты и снятие средств
Быстро и безопасно
Реальные кейсы наших клиентов
Как торговый робот помог 180 нашим клиентам заработать 2000 долларов за 1 день
Трейдер на валютном рынке со стажем более 10 лет. Прошёл путь от менеджера Сбербанка до трейдера в компании БКС. Победитель чемпионата трейдеров. Автор собственной стратегии, имеет никем не побитый результат - 51 текпрофит подряд. Разработчик алгоритмического робота.
Александр Герчик
Александр Герчик – легенда Уолл-стрит Яркий пример успешного эмигранта, покорившего Уолл-стрит и получившего мировое признание в индустрии финансовых рынков как трейдер, который в течение 20 лет своей истории трейдинга не имел ни одного убыточного месяца. В период с 2003 по 2010 год.